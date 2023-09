Murder Party à la Prade Rue des Escrignols Pradines, 20 octobre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Après le succès de la Murder Party à La Prade en 2022, découvrez une nouvelle histoire, une nouvelle enquête, de nouveaux personnages, et toujours plus de sensations. Le temps d’un week-end La Prade se transforme… en hôpital psychiatrique. Vous apprenez que Madame La Directrice a été sauvagement assassinée dans son bureau. Et comme si cela ne suffisait pas, des événements surnaturels font leur apparition. En déambulation, et par groupe de 10 maximum, vous allez devoir résoudre l’enquête. Recherche des indices, interrogatoire des suspects… Vous avez une heure pour démasquez le coupable. Mais attention, vous n’êtes pas en sécurité.

Attention!! C’est bientôt Halloween… Cette aventure s’annonce étonnante et effrayante. Âmes sensibles s’abstenir..

2023-10-20 19:00:00 fin : 2023-10-21 23:00:00. 8 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



After the success of the Murder Party at La Prade in 2022, discover a new story, a new investigation, new characters, and even more thrills. For a weekend, La Prade is transformed into a psychiatric hospital. You learn that Madame La Directrice has been brutally murdered in her office. And as if that weren’t enough, supernatural events begin to appear. As you wander around, in groups of up to 10, you’ll have to solve the case. Search for clues, interrogate suspects? You have one hour to unmask the culprit. But be careful, you’re not safe.

Watch out! It’s almost Halloween… This adventure promises to be surprising and frightening. Sensitive souls please.

Tras el éxito de la Murder Party at La Prade en 2022, descubra una nueva historia, una nueva investigación, nuevos personajes y aún más emociones. Durante un fin de semana, La Prade se transforma en un hospital psiquiátrico. Se entera de que Madame La Directrice ha sido brutalmente asesinada en su despacho. Y por si fuera poco, empiezan a aparecer sucesos sobrenaturales. Mientras deambulas, en grupos de no más de 10 personas, tienes que resolver la investigación. ¿Buscar pistas, interrogar a los sospechosos? Tienes una hora para desenmascarar al culpable. Pero ten cuidado, no estás a salvo.

¡Cuidado! Es casi Halloween… Esta aventura promete ser sorprendente y aterradora. Almas sensibles, por favor.

Nach dem Erfolg der Murder Party in La Prade im Jahr 2022 gibt es eine neue Geschichte, neue Ermittlungen, neue Charaktere und noch mehr Nervenkitzel. Ein Wochenende lang verwandelt sich La Prade in eine psychiatrische Klinik. Sie erfahren, dass Madame La Directrice in ihrem Büro brutal ermordet wurde. Und als ob das noch nicht genug wäre, tauchen auch noch übernatürliche Ereignisse auf. In Gruppen von maximal 10 Personen müssen Sie den Fall lösen. Suchen Sie nach Hinweisen, befragen Sie die Verdächtigen? Sie haben eine Stunde Zeit, um den Schuldigen zu entlarven. Aber Vorsicht: Sie sind nicht sicher.

Achtung!!! Es ist bald Halloween… Dieses Abenteuer verspricht, erstaunlich und gruselig zu werden. Empfindliche Gemüter sollten sich fernhalten.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Cahors – Vallée du Lot