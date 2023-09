Théâtre: « Cendrillon » Rue des Escrignols Pradines, 14 octobre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

A la mort de sa mère, la jeune Sandra ne peut se résoudre au deuil et doit faire face à un nouvel univers. Son père, insignifiant et centré sur son propre bonheur, emménage chez une femme habitée par une angoisse obsessionnelle de la vieillesse. Sandra se voit contrainte de partager son quotidien avec cette femme possessive et ses deux filles aussi stupides que cruelles et enfermées dans la névrose de leur mère.

Un texte de Joël Pommerat

Avec : Marianne Brouqui, Gérard Casagrande, Kim Edmaier, Asma Essaber ( voix off), Michou Lamolière, Sébastien Moly, Valérie Rouquié, Éliette Van Wittenberghe.

Chorégraphies : Nora Turpault et Clara Choquet

Scribe : Mercedes lglesias

Régie : Amandine Boulange (son), Bruno Seguin (lumières)

Mise en scène : Caroline Silvestre.

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . 5 EUR.

Rue des Escrignols Salle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



When her mother dies, young Sandra can’t come to terms with her grief and has to face a new world. Her father, insignificant and focused on his own happiness, moves in with a woman inhabited by obsessive anxiety about old age. Sandra is forced to share her daily life with this possessive woman and her two daughters, who are as stupid as they are cruel and locked in their mother’s neurosis.

Text by Joël Pommerat

Starring Marianne Brouqui, Gérard Casagrande, Kim Edmaier, Asma Essaber (voice-over), Michou Lamolière, Sébastien Moly, Valérie Rouquié, Éliette Van Wittenberghe.

Choreography: Nora Turpault and Clara Choquet

Scribe: Mercedes lglesias

Stage management: Amandine Boulange (sound), Bruno Seguin (lighting)

Director: Caroline Silvestre

Cuando su madre muere, la joven Sandra no puede asumir su dolor y tiene que enfrentarse a un nuevo mundo. Su padre, insignificante y centrado en su propia felicidad, se muda a vivir con una mujer con una obsesiva ansiedad por la vejez. Sandra se ve obligada a compartir su vida cotidiana con esta mujer posesiva y sus dos hijas, tan estúpidas como crueles y encerradas en la neurosis de su madre.

Escrito por Joël Pommerat

Protagonistas : Marianne Brouqui, Gérard Casagrande, Kim Edmaier, Asma Essaber (voz en off), Michou Lamolière, Sébastien Moly, Valérie Rouquié, Éliette Van Wittenberghe.

Coreografía: Nora Turpault y Clara Choquet

Guión: Mercedes lglesias

Dirección de escena: Amandine Boulange (sonido), Bruno Seguin (iluminación)

Dirección: Caroline Silvestre

Nach dem Tod ihrer Mutter kann sich die junge Sandra nicht mit der Trauer abfinden und muss sich mit einer neuen Welt auseinandersetzen. Ihr unscheinbarer, auf sein eigenes Glück konzentrierter Vater zieht bei einer Frau ein, die von einer obsessiven Angst vor dem Alter befallen ist. Sandra sieht sich gezwungen, ihren Alltag mit dieser besitzergreifenden Frau und ihren beiden ebenso dummen wie grausamen Töchtern zu teilen, die in der Neurose ihrer Mutter gefangen sind.

Ein Text von Joël Pommerat

Mit: Marianne Brouqui, Gérard Casagrande, Kim Edmaier, Asma Essaber ( Stimme aus dem Off), Michou Lamolière, Sébastien Moly, Valérie Rouquié, Éliette Van Wittenberghe.

Choreographien: Nora Turpault und Clara Choquet

Scribe: Mercedes Iglesias

Regie: Amandine Boulange (Ton), Bruno Seguin (Licht)

Regie: Caroline Silvestre

