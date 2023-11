MARCHÉ DE NOËL rue des Enclos Moyenmoutier Catégories d’Évènement: Moyenmoutier

Vosges MARCHÉ DE NOËL rue des Enclos Moyenmoutier, 19 novembre 2023, Moyenmoutier. Moyenmoutier,Vosges Marché artisanal, nombreux stands.

Restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

rue des Enclos salle omnisports

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



Craft market, many stalls.

Catering on site. Mercado de artesanía, numerosos puestos.

Restauración in situ. Kunsthandwerksmarkt, zahlreiche Stände.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES

