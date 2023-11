L’ORIGINE DU MONDE (46X55) Rue des Elysiques Bages, 27 janvier 2024, Bages.

Bages,Aude

Nicolas Heredia – La Vaste Entreprise

Sur un coup de tête et sans raison particulière, Nicolas Heredia acquiert un jour, dans un vide-grenier, une copie amateur du tableau L’origine du monde de Gustave Courbet. Quelque temps plus tard, la reproduction de cette toile célèbre devient le prétexte de soirées qui tiennent à la fois de la conférence, de la réunion tupperware et de l’histoire dont vous êtes le héros. À la fois bonimenteur, commissaire-priseur et philosophe, l’acteur interroge, dans une théâtralité minimaliste et avec beaucoup d’humour, la valeur des choses, de l’art notamment et de l’argent en particulier. De manière sensible et poétique, il nous amène en douceur à nous demander par quel genre d’aventure nous sommes tentés. Qu’est-ce qui dans la vie peut être considéré comme exceptionnel ? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être vécu ? Et qu’est-ce qui peut être considéré comme un acte artistique ? Un spectacle absolument réjouissant !.

2024-01-27 20:00:00 fin : 2024-01-27 . EUR.

Rue des Elysiques

Bages 11100 Aude Occitanie



Nicolas Heredia – La Vaste Entreprise

On a whim and for no particular reason, Nicolas Heredia bought an amateur copy of Gustave Courbet?s painting The Origin of the World at a garage sale. Some time later, the reproduction of this famous painting becomes the pretext for evenings that are part lecture, part tupperware meeting, part story in which you are the hero. Part pitchman, part auctioneer, part philosopher, the actor uses minimalist theatricality and a great deal of humor to question the value of things, especially art and money. In a sensitive, poetic way, he gently leads us to ask ourselves what kind of adventure we are tempted to embark on. What in life can be considered exceptional? What is worth living for? And what can be considered an artistic act? An absolutely delightful show!

Nicolas Heredia – La Vaste Entreprise

Un día, por capricho y sin ninguna razón en particular, Nicolas Heredia compró una copia amateur del cuadro El origen del mundo de Gustave Courbet en una venta de garaje. Tiempo después, la reproducción de este famoso cuadro se convirtió en el pretexto de veladas que eran en parte conferencia, en parte reunión de tupperware y en parte historia en la que usted era el héroe. En parte pitchman, en parte subastador, en parte filósofo, el actor utiliza una teatralidad minimalista y mucho humor para cuestionar el valor de las cosas, del arte en particular y del dinero en particular. De forma sensible y poética, nos lleva suavemente a preguntarnos qué tipo de aventura nos tienta. ¿Qué hay en la vida que pueda considerarse excepcional? ¿Por qué merece la pena vivir? ¿Y qué puede considerarse un acto artístico? ¡Un espectáculo absolutamente delicioso!

Nicolas Heredia – Das große Unternehmen

Aus einer Laune heraus und ohne besonderen Grund erwirbt Nicolas Heredia eines Tages auf einem Flohmarkt eine Amateurkopie des Gemäldes Der Ursprung der Welt von Gustave Courbet. Einige Zeit später wird die Reproduktion dieses berühmten Gemäldes zum Vorwand für Partys, die eine Mischung aus Konferenz, Tupperware-Treffen und einer Geschichte sind, in der Sie der Held sind. Der Schauspieler, der gleichzeitig Lebemann, Auktionator und Philosoph ist, hinterfragt mit minimalistischer Theatralik und viel Humor den Wert der Dinge, der Kunst und des Geldes im Besonderen. Auf sensible und poetische Weise bringt er uns sanft dazu, uns zu fragen, von welcher Art von Abenteuer wir uns verführen lassen. Was im Leben kann als außergewöhnlich angesehen werden? Was ist es wert, gelebt zu werden? Und was kann als künstlerischer Akt betrachtet werden? Eine absolut erfreuliche Vorstellung!

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11