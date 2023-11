SALON DU LIVRE Rue des Écoles Villeneuve-la-Comptal, 18 novembre 2023, Villeneuve-la-Comptal.

Villeneuve-la-Comptal,Aude

Rendez-vous à Villeneuve la Comptal pour la 4ème édition du Salon du Livre.

Au programme :

coin lecture pour les enfants, cabanes à livres, lecture de conte gratuite à 16h pour les enfants.

On vous attend nombreux à la salle des fêtes de 10hà 18h..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Rue des Écoles

Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie



Join us in Villeneuve la Comptal for the 4th edition of the Salon du Livre.

On the program:

children’s reading corner, book huts, free storytelling for children at 4pm.

We look forward to seeing you at the village hall from 10am to 6pm.

Únase a nosotros en Villeneuve la Comptal para la 4ª edición del Salon du Livre.

En el programa:

rincón de lectura para niños, casetas de libros, cuentacuentos gratuitos para niños a las 16.00 h.

Le esperamos en el ayuntamiento de 10.00 a 18.00 h.

Treffpunkt in Villeneuve la Comptal für die 4. Ausgabe der Buchmesse.

Auf dem Programm stehen:

leseecke für Kinder, Bücherhütten, kostenlose Märchenlesung um 16 Uhr für Kinder.

Wir erwarten Sie zahlreich in der Festhalle von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-10 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois