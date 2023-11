L’utime duel « magie vs sciences » Rue des Écoles Uzos, 24 novembre 2023, Uzos.

Uzos,Pyrénées-Atlantiques

La compagnie des Incompressibles de Toulouse vous présente une joute physico-pyro-magique !

Pourquoi un astronaute semble léviter dans une station spatiale ? Peut-on réellement se fier à nos cinq sens?

Toutes ces questions, et bien d’autres, seront abordées par nos deux magiciens ingénieurs.

Préparez-vous à un ultime duel entre Magie et Sciences…Que le meilleur gagne! »

Spectacle à partir de 10 ans.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:30:00. EUR.

Rue des Écoles Salle des fêtes

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Toulouse’s Compagnie des Incompressibles presents a physico-pyro-magical joust!

Why does an astronaut seem to levitate in a space station? Can we really trust our five senses?

All these questions, and many more, will be addressed by our two magician-engineers.

Get ready for an ultimate duel between Magic and Science…May the best man win! »

Show for ages 10 and up

La compañía tolosana Les Incompressibles presenta una justa físico-piro-mágica

¿Por qué un astronauta parece levitar en una estación espacial? ¿Podemos fiarnos realmente de nuestros cinco sentidos?

Todas estas preguntas, y muchas más, serán abordadas por nuestros dos magos-ingenieros.

Prepárese para el duelo definitivo entre magia y ciencia… ¡Que gane el mejor!

A partir de 10 años

Die Compagnie des Incompressibles aus Toulouse präsentiert Ihnen ein physiko-pyro-magisches Wortgefecht!

Warum scheint ein Astronaut in einer Raumstation zu schweben? Können wir uns wirklich auf unsere fünf Sinne verlassen?

All diese Fragen und viele andere werden von unseren beiden Zauberern und Ingenieuren beantwortet.

Machen Sie sich bereit für ein ultimatives Duell zwischen Magie und Wissenschaft… Möge der Bessere gewinnen! »

Show ab 10 Jahren

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Pau