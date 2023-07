Les estivales de Savigny Rue des écoles Savigny-sur-Aisne, 30 avril 2023, Savigny-sur-Aisne.

Savigny-sur-Aisne,Ardennes

Dimanche 30 juillet de 10h à 18hFoire expo-vente : 50 exposantsArtisans créateurs, producteurs locaux, peintres, photographes.Randonnée guidée (10h – 12h) : inscription sur place Animation musicaleRestauration et buvette.

Rue des écoles

Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est



Sunday, July 30, 10 a.m. to 6 p.m.-Exhibition and sale: 50 exhibitorsArtisan designers, local producers, painters, photographers.Guided walk (10 a.m. – 12 p.m.): registration on siteMusical entertainmentRestaurant and refreshment bar

Domingo 30 de julio de 10.00 a 18.00 hFeria de exposición-venta: 50 expositoresDiseñadores artesanos, productores locales, pintores, fotógrafosPaseo guiado (10.00 – 12.00 h): inscripción in situ Animación musicalRestaurante y bar de refrescos

Sonntag, 30. Juli von 10 bis 18 UhrMesse mit Ausstellung und Verkauf: 50 AusstellerKreative Handwerker, lokale Produzenten, Maler, Fotografen.Geführte Wanderung (10h – 12h): Anmeldung vor Ort Musikalische UnterhaltungRestauration und Erfrischungsstände

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme