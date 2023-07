Festival Le Buis Blues Festival – A Saint-Jouvent Rue des écoles Saint-Jouvent, 17 août 2023, Saint-Jouvent.

Saint-Jouvent,Haute-Vienne

Avec les groupes Van Tastik (NL / US), Vanja Sky (Croatie)..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 00:00:00. .

Rue des écoles

Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With bands Van Tastik (NL / US), Vanja Sky (Croatia).

Con los grupos Van Tastik (NL / US), Vanja Sky (Croacia).

Mit den Gruppen Van Tastik (NL / US), Vanja Sky (Kroatien).

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Monts du Limousin