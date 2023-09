Randonnée Seins-Pathique Rue des Ecoles Saint-Avit-Saint-Nazaire, 7 octobre 2023, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Saint-Avit-Saint-Nazaire,Gironde

Randonnée « Seins-pathique » dans le cadre d’Octobre Rose le samedi 07 Octobre 2023 à Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Départ de la randonnée 5kms à 14h30 (Rue des Ecoles).

Participation libre (1€ minimum), gratuit pour les enfants.

Participation et dons reversés dans sa totalité à La Ligue contre le cancer Gironde.

Pot de convivialité, tombola, animation par Radio Grand R.

Manifestation organisée par le CCAS de Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Réservation au 07 87 36 45 52..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Rue des Ecoles

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Seins-pathique » walk as part of the Pink October campaign on Saturday, October 07, 2023 in Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Start of the 5kms hike at 2:30pm (Rue des Ecoles).

Free participation (1? minimum), free for children.

Participation and donations donated in full to La Ligue contre le cancer Gironde.

Drinks, tombola, entertainment by Radio Grand R.

Event organized by CCAS Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Reservations on 07 87 36 45 52.

Marcha « Seins-pathique » en el marco de la campaña Octubre Rosa el sábado 07 de octubre de 2023 en Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Salida de la marcha de 5 km a las 14.30 h (Rue des Ecoles).

Participación gratuita (1? mínimo), gratuita para los niños.

Participación y donativos donados íntegramente a La Ligue contre le cancer Gironde.

Bebidas, tómbola y animación a cargo de Radio Grand R.

Evento organizado por la CCAS de Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Es necesario reservar en el 07 87 36 45 52.

Brustfreundliche Wanderung im Rahmen des Rosa Oktobers am Samstag, den 07. Oktober 2023 in Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Start der 5 km langen Wanderung um 14:30 Uhr (Rue des Ecoles).

Kostenlose Teilnahme (1? Minimum), Kinder sind frei.

Die Teilnahme und Spenden gehen vollständig an die Krebsliga Gironde.

Geselliger Umtrunk, Tombola, Unterhaltung durch Radio Grand R.

Die Veranstaltung wird vom CCAS von Saint-Avit-Saint-Nazaire organisiert.

Reservierung unter 07 87 36 45 52.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT du Pays Foyen