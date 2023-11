Téléthon 2023 : spectacle offert par Yannick Jaulin ! Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud, 9 décembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Dans les cadre du Téléthon 2023 sur le secteur de Secondigny, dîner spectacle offert par Yannick Jaulin..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Rue des Écoles Salle des fêtes

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of Telethon 2023 in the Secondigny area, dinner and show by Yannick Jaulin.

En el marco del Telemaratón 2023 en la zona de Secondigny, cena y espectáculo a cargo de Yannick Jaulin.

Im Rahmen des Telethon 2023 in der Gegend von Secondigny, Dinnershow, die von Yannick Jaulin angeboten wird.

