Téléthon 2023 : Exposition de peinture Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud, 8 décembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Dans les cadre du Téléthon 2023 sur le secteur de Secondigny, exposition de peintures par l’Atelier Peindre Ensemble de la MPT..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Rue des Écoles Salle des fêtes

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the 2023 Telethon in the Secondigny area, an exhibition of paintings by the MPT’s Atelier Peindre Ensemble.

En el marco del Teletón 2023 en el barrio de Secondigny, exposición de pinturas del taller Peindre Ensemble de la MPT.

Im Rahmen des Telethon 2023 im Sektor Secondigny, Gemäldeausstellung des Ateliers Peindre Ensemble der MPT.

Mise à jour le 2023-11-23 par CC Parthenay Gâtine