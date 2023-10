Les St Patics présentent Music’halles Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud, 25 novembre 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Music Halles. Comédie chantée.

16€ pour les adultes.

8€ pour les moins de 12 ans

Réservation au 06 34 01 84 69 ou 06 88 02 83 80.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:30:00. .

Rue des Écoles Salle polyvalente de Saint-Aubin-le-Clou

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Music Halles. Singing comedy.

16? for adults.

8? for children under 12

Bookings on 06 34 01 84 69 or 06 88 02 83 80

Music Halles. Cantar comedia.

16? para adultos.

8? para menores de 12 años

Reservas en el 06 34 01 84 69 o 06 88 02 83 80

Music Halles. Gesungene Komödie.

16? für Erwachsene.

8? für Kinder unter 12 Jahren

Reservierung unter 06 34 01 84 69 oder 06 88 02 83 80

