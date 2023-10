KERMESSE D’HALLOWEEN rue des Ecoles Ramonchamp, 31 octobre 2023, Ramonchamp.

Ramonchamp,Vosges

Kermesse d’Halloween au gymnase de Ramonchamp. Concours du plus beau déguisement. Buvette et petite restauration sur place.. Enfants

Mardi 2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 . 0 EUR.

rue des Ecoles

Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est



Halloween fair at the Ramonchamp gymnasium. Competition for the best costume. Refreshments and snacks on site.

Feria de Halloween en el gimnasio Ramonchamp. Concurso al mejor disfraz. Refrescos y aperitivos in situ.

Halloween-Kirmes in der Sporthalle von Ramonchamp. Wettbewerb um das schönste Kostüm. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES