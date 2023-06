ATELIER FABRICATION D’UNE HUILE DE SOIN – PUILACHER Rue des Écoles Puilacher, 23 juin 2023, Puilacher.

Puilacher,Hérault

Magalie Feuillas est cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales sur le Larzac mais également conteuse végétale. C’est avec passion qu’elle transmet ses secrets sur les plantes, leurs utilisations mais aussi leurs histoires et anecdotes..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . .

Rue des Écoles

Puilacher 34230 Hérault Occitanie



Magalie Feuillas is an aromatic and medicinal plant picker in Larzac and a plant storyteller. It is with passion that she transmits her secrets about plants, their uses but also their stories and anecdotes.

Magalie Feuillas es recolectora de plantas aromáticas y medicinales en el Larzac y también narradora de plantas. Transmite con pasión sus secretos sobre las plantas, sus usos, pero también sus historias y anécdotas.

Magalie Feuillas ist eine Sammlerin von Kräuter- und Heilpflanzen auf dem Larzac, aber auch eine Pflanzenerzählerin. Mit Leidenschaft gibt sie ihre Geheimnisse über Pflanzen, ihre Verwendung, aber auch ihre Geschichten und Anekdoten weiter.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT