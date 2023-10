Stage de danses traditionnelles poitevines Rue des Écoles Prailles-La Couarde, 21 octobre 2023, Prailles-La Couarde.

Prailles-La Couarde,Deux-Sèvres

Stage de danses traditionnelles poitevines

Le samedi 21 octobre 2023 à partir de 9H30, à la salle des fêtes Rue des Ecoles 79370 PRAILLES.

L’adhésion (5 €) est obligatoire pour suivre le stage.

– Prix du stage : 30 €

– Prix du repas du soir : 5 €

– Nombre de places limité !

cpl.les.pibolous@gmail.

Rue des Écoles salle des fêtes

Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Traditional Poitevin dance workshop

Saturday, October 21, 2023 from 9:30 am, at the Salle des Fêtes, Rue des Ecoles 79370 PRAILLES.

Membership (5 ?) is compulsory.

– Course price: 30 ?

– Price of evening meal: 5 ?

– Limited number of places!

cpl.les.pibolous@gmail

Curso de danzas tradicionales poitevinas

Sábado 21 de octubre de 2023 a partir de las 9.30 h, en la Salle des Fêtes, Rue des Ecoles 79370 PRAILLES.

Es obligatorio ser socio (5€) para asistir al curso.

– Precio del curso: 30€

– Precio de la cena: 5

– ¡Plazas limitadas!

cpl.les.pibolous@gmail

Praktikum für traditionelle Tänze aus der Poitou

Am Samstag, den 21. Oktober 2023, ab 9:30 Uhr im Festsaal Rue des Ecoles 79370 PRAILLES.

Die Mitgliedschaft (5?) ist obligatorisch, um am Workshop teilzunehmen.

– Preis für das Praktikum: 30 ?

– Preis für das Abendessen: 5 ?

– Begrenzte Anzahl an Plätzen!

cpl.les.pibolous@gmail

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Pays Mellois