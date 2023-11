Marché de Noël des Créateurs Rue des Écoles Plabennec Catégories d’Évènement: Finistère

Plabennec Marché de Noël des Créateurs Rue des Écoles Plabennec, 3 décembre 2023, Plabennec. Plabennec,Finistère .

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue des Écoles Salle Abbé Le Guen

Plabennec 29860 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-10-31 par OT PAYS DES ABERS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Rue des Écoles Adresse Rue des Écoles Salle Abbé Le Guen Ville Plabennec Departement Finistère Lieu Ville Rue des Écoles Plabennec latitude longitude 48.5074;-4.43238

Rue des Écoles Plabennec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plabennec/