Bal Folk Celtique Rue des Écoles, Peipin (04) Bal Folk Celtique Rue des Écoles, Peipin (04), 27 janvier 2024, . Bal Folk Celtique Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Rue des Écoles, Peipin (04) 10 Bal Folk Celtique samedi 27 janvier 2024 : 20H30 Entrée Bal : 10 euros Groupe irlandais : LOST (Land of Stories) Groupe breton : Kan ha diskaneur Klervi RIVIÈRE &Yfig FLATRES Groupe breton : Sonneurs Jean Pierre HELIAS &Bernard LE BRETON Stage de danses bretonnes et irlandaises de 14H00 à 18H30 : entrée libre participation au chapeau Goûter et repas partagés / Buvette, crêpes sucrées et tireuse à bière artisanale sur place Renseignements : 06-72-27-99-89 ou peipinfolk@gmail.com source : événement Bal Folk Celtique publié sur AgendaTrad Rue des Écoles, Peipin (04) Rue des Écoles, 04200 Peipin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46329 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

