ATELIER D’AUTO-REFLEXOLOGIE « ANTI-STRESS » Rue des Écoles Montaigut-sur-Save, 20 janvier 2024, Montaigut-sur-Save.

Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Retrouvons-nous lors d’un moment de convivialité et de partage, pour un atelier d’auto-réflexologie «aanti-stress »..

Vous vous sentez stressé ? Vous souhaitez vous détendre, et ressentir un apaisement global ? Peut-être qu’un moment de bien-être serait nécessaire ?

Durant cet atelier, je vous transmettrai des outils corporels, sur le visage et les mains, pour faire face aux situations stressantes, calmer votre esprit et soulager vos tensions nerveuses. Vous repartirez en connaissant la localisation de zones et de points précis, dont vous pourrez refaire les gestes facilement dans votre quotidien.

15 EUR.

Rue des Écoles

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie



