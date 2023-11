Et si on parlait du sommeil ? Rue des Écoles Lugos, 29 novembre 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Rencontre parents – enfants de 0 à 4ans.

Et si on parlait du sommeil ? Rendez-vous le mercredi 29 novembre de 10h à 12h dans la salle de garderie de l’école..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 12:00:00. EUR.

Rue des Écoles

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A meeting between parents and children aged 0 to 4.

Let’s talk about sleep! Meet us on Wednesday, November 29 from 10am to 12pm in the school nursery.

Un encuentro entre padres e hijos de 0 a 4 años.

¿Y si hablamos del sueño? Nos vemos el miércoles 29 de noviembre de 10 a 12 h en la guardería de la escuela.

Eltern-Kind-Treffen für Kinder von 0 bis 4 Jahren.

Wie wäre es, wenn wir über den Schlaf sprechen? Wir treffen uns am Mittwoch, den 29. November von 10:00 bis 12:00 Uhr im Betreuungsraum der Schule.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre