Soirée Jeus de société : Jouons ensemble ! Rue des Ecoles Lubersac, 20 octobre 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Soirée Jeux de Société organisée par Les Petits Lubersacois et Familles Rurales en partenariat avec le Gobelin Gaillard.

Pâtisseries et boissons en vente sur place.

A partir de 3 ans..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Rue des Ecoles Salle des ainés (derrière la Poste)

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Board games evening organized by Les Petits Lubersacois and Familles Rurales in partnership with Gobelin Gaillard.

Pastries and drinks for sale on site.

Ages 3 and up.

Tarde de juegos de mesa organizada por Les Petits Lubersacois y Familles Rurales en colaboración con el Gobelin Gaillard.

Venta de bollería y bebidas in situ.

Para niños a partir de 3 años.

Abend mit Gesellschaftsspielen, organisiert von Les Petits Lubersacois und Familles Rurales in Partnerschaft mit dem Gobelin Gaillard.

Gebäck und Getränke werden vor Ort verkauft.

Ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze