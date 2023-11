Feu d’artifice Rue des Écoles Labenne, 1 décembre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

À l’occasion de l’ouverture des Fêtes de Labenne , un feu d’artifice sera tiré depuis l’école Yves Ulysse à 19h15..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 19:30:00. EUR.

Rue des Écoles

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



To mark the opening of the Fêtes de Labenne, fireworks will be set off from the Yves Ulysse school at 7:15pm.

Con motivo de la inauguración del Festival de Labenne, a las 19.15 horas se lanzarán fuegos artificiales desde la escuela Yves Ulysse.

Zur Eröffnung der Fêtes de Labenne wird um 19:15 Uhr ein Feuerwerk von der Yves-Ulysse-Schule aus abgebrannt.

