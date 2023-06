Journée Roland-Garros au club de tennis rue des écoles Labège Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Journée Roland-Garros au club de tennis rue des écoles Labège, 11 juin 2023, Labège. Journée Roland-Garros au club de tennis Dimanche 11 juin, 11h00 rue des écoles Les membres du Tennis Club Labège vous propose, en toute simplicité, de nous retrouver le dimanche 11 Juin 2023 à partir de 11h pour vivre une journée Roland-Garros entre adhérents et non adhérents. Au programme : Diffusion de la finale double dames à 11h30 et finale messieurs à 15h

Apéritif et Repas

Activités multiraquettes (Découverte du Pickelball, Ping pong, badminton)

Jeu du prédiscore et tombola !

rue des écoles Rue des écoles 31670 labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

