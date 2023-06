Marché bio Rue des Ecoles Guérande, 10 juin 2023, Guérande.

Marché bio Samedi 10 juin, 10h00 Rue des Ecoles

L’association organise un marché bio avec des agriculteurs et des artisans locaux.

Au programme également des animations à partir de 11h. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place.

Rue des Ecoles Village de La Madeleine 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 06 46 40 89 »}, {« type »: « email », « value »: « janine.landreau@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.consom-acteurs.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-bio-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T16:00:00+02:00

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T16:00:00+02:00

MARCHE Y|CONSOMACTEURS|MARCHEBIO100623