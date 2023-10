JAZZ CONILHAC – ANDRÉ MANOUKIAN Rue des écoles Conilhac-Corbières, 4 novembre 2023, Conilhac-Corbières.

Conilhac-Corbières,Aude

Soirée d’ouverture exceptionnelle !

En première partie, vous serez transportés dans l’univers captivant et énergique d’André Manoukian. Sa passion pour le jazz, son dynamisme et son charisme vous feront vivre un pur moment d’évasion musical !

En deuxième partie, le RP3 (Rémi Panossian Trio) jouera des mélodies parlantes sans jamais être bavardes, des rythmes complexes mais toujours fluides. Ces jazzmen modernes s’amusent en ne se fixant qu’un seul mot d’ordre : mettre leur dextérité et leur talent au service de l’essence même de la musique, l’ émotion..

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . .

Rue des écoles

Conilhac-Corbières 11200 Aude Occitanie



Exceptional opening night!

Opening the evening, you’ll be transported into the captivating, energetic world of André Manoukian. His passion for jazz, dynamism and charisma will take you on a musical journey of pure escape!

In the second half, the RP3 (Rémi Panossian Trio) will play melodies that speak volumes without ever being talkative, rhythms that are complex but always fluid. These modern jazzmen enjoy themselves with a single watchword: to put their dexterity and talent at the service of the very essence of music: emotion.

¡Una noche de estreno excepcional!

En la primera parte, le transportaremos al mundo cautivador y enérgico de André Manoukian. Con su pasión por el jazz, su dinamismo y su carisma, ¡le espera un auténtico placer musical!

En la segunda parte, el RP3 (Rémi Panossian Trio) tocará melodías que dicen mucho sin ser parlanchinas, y ritmos complejos pero siempre fluidos. Estos jazzistas modernos se divierten con una sola consigna: poner su destreza y su talento al servicio de la esencia misma de la música: la emoción.

Außergewöhnlicher Eröffnungsabend!

Im ersten Teil werden Sie in die fesselnde und energiegeladene Welt von André Manoukian entführt. Seine Leidenschaft für den Jazz, seine Dynamik und sein Charisma werden Ihnen einen Moment der musikalischen Flucht bescheren!

Im zweiten Teil spielt das RP3 (Rémi Panossian Trio) sprechende Melodien, ohne jemals geschwätzig zu sein, komplexe Rhythmen, die aber immer fließend sind. Diese modernen Jazzer haben Spaß an der Musik und haben sich nur ein Ziel gesetzt: ihre Fingerfertigkeit und ihr Talent in den Dienst der Essenz der Musik zu stellen, der Emotion.

