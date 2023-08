Forum des associations de Cancon Rue des Ecoles Cancon, 10 septembre 2023, Cancon.

Cancon,Lot-et-Garonne

Les associations de Cancon vous ouvrent leurs portes pour présenter leurs activités..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 16:00:00. EUR.

Rue des Ecoles Salle Marie Claire

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Cancon’s associations open their doors to present their activities.

Las asociaciones de Cancon le abren sus puertas para presentarle sus actividades.

Die Vereine in Cancon öffnen ihre Türen, um Ihnen ihre Aktivitäten vorzustellen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Bastides