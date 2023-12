Stage initiation au feutrage de la laine à Boursay Rue des Écoles Boursay, 20 janvier 2024, Boursay.

Boursay Loir-et-Cher

Début : Samedi 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Découvrir la technique du feutrage de la laine pour réaliser vos propre créations éthiques, esthétiques ou pratiques, valorisant la laine locale..

Stage initiation au feutrage de la laine à Boursay. Lors de cet atelier, vous découvrirez la technique du feutrage humide. A partir d’une toison de mouton brute, sortie de tonte, bien grasse et odorante (!), nous pourrons créer un pot-vase ou un abat-jour. Il faudra d’abord écharpiller la laine : c’est à dire la carder grossièrement à la main. C’est un peu long mais on peut discuter en même temps… ce sera l’occasion d’évoquer brièvement l’historique du feutre et les principes techniques. Ensuite, nous passerons à la création de l’objet : disposition de la laine sur le gabarit, puis feutrage et foulonnage avec de l’eau savonneuse. Vous repartirez avec l’objet que vous avez crée ainsi qu’avec un document résumant les différentes étapes et les données techniques.

30 EUR.

Rue des Écoles

Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



