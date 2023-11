Téléthon Rue des Écoles Baudreix, 10 décembre 2023, Baudreix.

Weekend du téléthon de l’association des clochers!

9h : randonnée VTT 30km avec ravitaillement

9h30 : randonnée VTT et course à pieds 12km sans ravitaillement

10h : bourse de Noël préparée par Baudreix animation

10h30 : contes par l’association « pousse de conteur » (participation libre)

11h30 : apéritif musical animé par les « désa’cordée » et tirage de la tombola

12h : possibilité de restauration sur place avec boissons, garbure, grillades, frites et pâtisseries

18h : clôture du téléthon.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00

Rue des Écoles Salle des fêtes

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Association des clochers telethon weekend!

9am: 30km mountain bike ride with refreshments

9:30am: 12km mountain bike ride and run without refreshments

10am: Christmas market prepared by Baudreix animation

10:30 am: storytelling by the association « pousse de conteur » (free participation)

11:30 am: musical aperitif by the « désa’cordée » and raffle draw

12pm: on-site catering with drinks, garbure, grills, French fries and pastries

6pm: closing of the telethon

¡Fin de semana del telemaratón de la Association des clochers!

9h: 30 km en bicicleta de montaña con avituallamiento

9.30h: 12km en bicicleta de montaña y carrera sin avituallamiento

10h: Mercado de Navidad preparado por la animación Baudreix

10.30h: Cuentacuentos a cargo de la asociación « pousse de conteur » (participación libre)

11.30 h: aperitivo musical amenizado por la « désa’cordée » y sorteo de la tómbola

12h: catering in situ con bebidas, garbure, parrilladas, patatas fritas y bollería

18.00 h: fin del telemaratón

Telethon-Wochenende der Association des clochers!

9 Uhr: Mountainbike-Tour 30km mit Verpflegung

9.30 Uhr: Mountainbike-Tour und 12km-Lauf ohne Verpflegung

10 Uhr: Weihnachtsbörse, vorbereitet von Baudreix animation

10:30 Uhr: Märchen durch den Verein « pousse de conteur » (freie Teilnahme)

11.30 Uhr: Musikalischer Aperitif mit Musik von « désa’cordée » und Ziehung der Tombola

12 Uhr: Verpflegungsmöglichkeit vor Ort mit Getränken, Garbure, Gegrilltem, Pommes frites und Gebäck

18 Uhr: Abschluss des Telethons

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay