Téléthon Rue des Écoles Baudreix, 9 décembre 2023, Baudreix.

Baudreix,Pyrénées-Atlantiques

Weekend du téléthon de l’association des clochers!

9h30 : randonnée pédestre, collation offerte

9h30 et toute la journée : fabrication de chevalets par Jean-Pierre Point, vente de livres, jeux, jouets pour enfants et décorations de Noel réalisées par l’Epi d’argent. Vente d’objet de l’atelier Recycl’art.

10h : initiation à la batterie par Cédric Bazir (participation libre)

11h30 : apéritif musical animé par Francis Gentillet et par les guitaristes de « les ateliers de Baudreix »

12h : possibilité de restauration sur place avec boissons, garbure, grillades, frites et pâtisseries

18h30 : apéritif musical animé Francis Gentillet et les danseuses orientales Layali.

20h : repas avec ambiance musicale, quizz musical et concours de danses

21h : un moment de rock avec le groupe « la flemme ».

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Rue des Écoles Salle des fêtes

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Association des clochers telethon weekend!

9:30 am: hike, snack offered

9:30 am and all day: easel-making by Jean-Pierre Point, sale of books, games, children’s toys and Christmas decorations by Epi d’argent. Items for sale from the Recycl’art workshop.

10am: introduction to drums by Cédric Bazir (free participation)

11:30am: musical aperitif hosted by Francis Gentillet and guitarists from « les ateliers de Baudreix »

12pm: on-site catering with drinks, garbure, grills, French fries and pastries

6:30pm: musical aperitif hosted by Francis Gentillet and Layali oriental dancers.

8pm: meal with musical ambiance, musical quiz and dance competition

9pm: rock music with the group « la flemme »

¡Fin de semana del telemaratón de la Association des clochers!

9.30 h: recorrido a pie, se ofrece un tentempié

9.30 h y todo el día: fabricación de caballetes por Jean-Pierre Point, venta de libros, juegos, juguetes infantiles y adornos navideños realizados por Epi d’argent. Venta de objetos del taller Recycl’art.

10.00 h: iniciación a la batería a cargo de Cédric Bazir (participación libre)

11.30 h: aperitivo musical a cargo de Francis Gentillet y los guitarristas de « les ateliers de Baudreix »

12.00 h: catering in situ con bebidas, garbure, parrilladas, patatas fritas y bollería

18.30 h: aperitivo musical a cargo de Francis Gentillet y las bailarinas orientales Layali.

20.00 h: comida con música, concurso musical y de baile

21.00 h: música rock con el grupo « la flemme »

Telethon-Wochenende der Association des clochers!

9.30 Uhr: Wanderung, kostenloser Imbiss

9:30 Uhr und den ganzen Tag über: Herstellung von Staffeleien durch Jean-Pierre Point, Verkauf von Büchern, Spielen, Kinderspielzeug und Weihnachtsdekorationen durch die Epi d’argent. Verkauf von Gegenständen aus dem Atelier Recycl’art.

10 Uhr: Einführung in das Schlagzeugspiel durch Cédric Bazir (freie Teilnahme)

11.30 Uhr: Musikalischer Aperitif, der von Francis Gentillet und den Gitarristen von « les ateliers de Baudreix » gestaltet wird

12 Uhr: Verpflegungsmöglichkeit vor Ort mit Getränken, Garbure, Gegrilltem, Pommes frites und Gebäck

18.30 Uhr: Musikalischer Aperitif mit Francis Gentillet und den orientalischen Tänzerinnen Layali.

20 Uhr: Essen mit musikalischer Untermalung, Musikquiz und Tanzwettbewerb

21 Uhr: Ein Moment der Rockmusik mit der Gruppe « la flemme »

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay