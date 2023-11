Téléthon Rue des Écoles Baudreix, 8 décembre 2023, Baudreix.

Baudreix,Pyrénées-Atlantiques

Lancement du téléthon de l’association des clochers!

19h : possibilité de restauration sur place avec boisson, garbure, grillades, frites et pâtisserie

20h : soirée avec les chanteurs de Montaut.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Rue des Écoles Salle des fêtes

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Launch of the Association des clochers telethon!

7pm: on-site catering with drinks, garbure, grills, French fries and pastries

8pm: evening with the Montaut singers

¡Lanzamiento del telemaratón de la Association des Clochers!

19h: catering in situ con bebidas, garbure, parrilladas, patatas fritas y bollería

20.00 h: velada con los cantantes de Montaut

Start des Telethons der Association des clochers!

19 Uhr: Verpflegungsmöglichkeit vor Ort mit Getränken, Garbure, Gegrilltem, Pommes frites und Gebäck

20 Uhr: Abendveranstaltung mit den Sängern von Montaut

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay