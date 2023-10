Téléthon Rue des Écoles Baudreix, 12 novembre 2023, Baudreix.

Baudreix,Pyrénées-Atlantiques

Le village de Baudreix accueillera le Téléthon et deux weekends d’animations sont déjà prévus.

Vous pourrez assister à un concert avec les chorale De Vives Voix (Saint-Abit) et les Poly’sons Gascons (Gondrin, Gers)..

2023-11-12

Rue des Écoles Salle des fêtes

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The village of Baudreix will be hosting the Telethon, and two weekends of entertainment are already planned.

You’ll be able to attend a concert by the De Vives Voix choir (Saint-Abit) and the Poly’sons Gascons (Gondrin, Gers).

El pueblo de Baudreix acogerá el Teletón, y ya hay previstos dos fines de semana de actos.

Habrá un concierto del coro De Vives Voix (Saint-Abit) y de los Poly’sons Gascons (Gondrin, Gers).

Das Dorf Baudreix wird Gastgeber des Telethon sein und es sind bereits zwei Wochenenden mit Veranstaltungen geplant.

Sie können ein Konzert mit den Chören De Vives Voix (Saint-Abit) und Poly’sons Gascons (Gondrin, Gers) besuchen.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay