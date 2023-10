Téléthon Rue des Écoles Baudreix, 11 novembre 2023, Baudreix.

Baudreix,Pyrénées-Atlantiques

Le village de Baudreix accueillera le Téléthon à la salle des fêtes !

Repas d’ambiance musicale ce samedi !.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Rue des Écoles Salle des fêtes

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The village of Baudreix hosts the Telethon at the Salle des Fêtes!

A musical meal on Saturday!

El pueblo de Baudreix acogerá el Telemaratón en la Salle des Fêtes

¡Una comida musical el sábado!

Das Dorf Baudreix wird den Telethon im Festsaal ausrichten!

Mahlzeit mit musikalischer Atmosphäre diesen Samstag!

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay