Exposition de peinture Rue des Écoles Barfleur, 24 juillet 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Des aquarelles, des pastels et aussi de la peinture sur soie.

Josiane et Marie-Claude seront ravies de vous accueillir.

Des fleurs, des paysages, des animaux, des portraits, sont des sujets qui les passionnent.

Salle polyvalente..

Vendredi 2023-07-24 10:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. .

Rue des Écoles

Barfleur 50760 Manche Normandie



Watercolors, pastels and silk painting.

Josiane and Marie-Claude will be delighted to welcome you.

Flowers, landscapes, animals and portraits are all subjects they are passionate about.

Salle polyvalente.

Acuarelas, pasteles y pintura sobre seda.

Josiane y Marie-Claude estarán encantadas de recibirle.

Flores, paisajes, animales y retratos son sus temas preferidos.

Sala polivalente.

Aquarelle, Pastelle und auch Seidenmalerei.

Josiane und Marie-Claude freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen.

Blumen, Landschaften, Tiere und Porträts sind Themen, die sie begeistern.

Mehrzweckraum.

Mise à jour le 2023-07-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche