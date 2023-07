Exposition de Jacques Leblanc : sculptures et peintures Rue des Écoles Barfleur, 17 juillet 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Exposition à la salle polyvalente :

Sculptures en acier et peintures de Jacques Leblanc.

Entrée libre..

Vendredi 2023-07-17 10:00:00 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

Rue des Écoles

Barfleur 50760 Manche Normandie



Exhibition at the Salle Polyvalente:

Steel sculptures and paintings by Jacques Leblanc.

Free admission.

Exposición en la Salle polyvalente:

Esculturas de acero y pinturas de Jacques Leblanc.

Entrada gratuita.

Ausstellung in der Mehrzweckhalle :

Stahlskulpturen und Gemälde von Jacques Leblanc.

Freier Eintritt.

