Manche Exposition aquarelles, bijoux, objets bois, sacs à main Rue des Écoles Barfleur, 10 juillet 2023, Barfleur. Barfleur,Manche Patricl MAZEAU : aquarelles,

Nicole VAN DORSSELAERE : bijoux,

Roselyne HELLE : objets bois,

Sylvie COLIN : sacs à main

Salle polyvalente.

Entrée libre..

Vendredi 2023-07-10 10:00:00 fin : 2023-07-16 18:30:00. .

Rue des Écoles

Barfleur 50760 Manche Normandie



Patricl MAZEAU: watercolors,

Nicole VAN DORSSELAERE: jewelry,

Roselyne HELLE: wooden objects,

Sylvie COLIN: handbags

Salle polyvalente.

Free admission. Patricl MAZEAU: acuarelas,

Nicole VAN DORSSELAERE: joyas,

Roselyne HELLE: objetos de madera,

Sylvie COLIN: bolsos

Sala polivalente.

Entrada gratuita. Patricl MAZEAU: Aquarellmalerei,

Nicole VAN DORSSELAERE: Schmuck,

Roselyne HELLE: Holzobjekte,

Sylvie COLIN: Handtaschen

Mehrzweckraum.

