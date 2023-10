EXPOSITION DE L’ART A LA LETTRE Rue des Écoles Argelliers, 7 octobre 2023, Argelliers.

Argelliers,Hérault

Illustration des vingt-six lettres de l’alphabet à partir d’œuvres de grands maîtres par une approche à la fois culturelle, artistique, graphique et linguistique.

Pour chaque lettre de l’alphabet, un mot clé choisi par les participant(e)s, illustrée par une œuvre « à la manière de »..

2023-10-07 fin : 2023-10-22 . .

Rue des Écoles

Argelliers 34380 Hérault Occitanie



Illustration of the twenty-six letters of the alphabet using works by the great masters, using a cultural, artistic, graphic and linguistic approach.

For each letter of the alphabet, a key word chosen by the participants, illustrated by a work « à la manière de ».

Ilustración de las veintiséis letras del alfabeto a partir de obras de los grandes maestros, con un enfoque cultural, artístico, gráfico y lingüístico.

Para cada letra del abecedario, una palabra clave elegida por los participantes, ilustrada por una obra « a la manera de ».

Illustration der 26 Buchstaben des Alphabets anhand von Werken großer Meister durch einen kulturellen, künstlerischen, grafischen und sprachlichen Ansatz.

Für jeden Buchstaben des Alphabets ein von den TeilnehmerInnen ausgewähltes Schlüsselwort, illustriert mit einem Werk « à la manière de ».

