Dans le cadre d’Octobre Rose, la mairie d’Angerville-l’Orcher et ses habitants se mobilisent et organisent une soirée musicale et dansante.

Rendez-vous le 6 octobre à 20h30, à la salle les « Charmes »

Tarif : 8 € / gratuit pour les moins de 14 ans.

La recette sera intégralement reversée à CERICA – Clinique des Ormeaux..

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie



As part of the Pink October campaign, the Angerville-l’Orcher town council and its residents are organizing a musical and dance evening.

Rendezvous on October 6 at 8.30pm, at the « Charmes » hall

Price: 8? / free for children under 14.

All proceeds will be donated to CERICA – Clinique des Ormeaux.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el ayuntamiento de Angerville-l’Orcher y sus habitantes se unen para organizar una velada de música y baile.

Cita el 6 de octubre a las 20.30 h en la sala « Charmes »

Precio: 8? / gratuito para los menores de 14 años.

Todos los beneficios se destinarán a CERICA – Clinique des Ormeaux.

Im Rahmen des Rosa Oktobers mobilisieren sich die Stadtverwaltung von Angerville-l’Orcher und ihre Einwohner und organisieren einen Musik- und Tanzabend.

Treffpunkt ist am 6. Oktober um 20.30 Uhr im Saal « Les Charmes »

Preis: 8 ? / kostenlos für Kinder unter 14 Jahren.

Die Einnahmen werden vollständig an CERICA – Clinique des Ormeaux gespendet.

