Soirée loto Rue des dunes Merville-Franceville-Plage, 17 décembre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Venez participer au premier loto organisé par le Rotary Club de la ville. De nombreux lots et bons d’achats sont à gagner !

3€ le carton, 10€ les 4 cartons..

2023-12-17 13:30:00

Rue des dunes Salle polyvalente

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Come and take part in the first bingo organized by the town’s Rotary Club. Lots of prizes and vouchers to be won!

3? per box, 10? for 4 boxes.

Participe en el primer bingo organizado por el Rotary Club de la ciudad. Podrás ganar un montón de premios y vales

3? la caja, 10? 4 cajas.

Nehmen Sie an der ersten Lottoshow teil, die vom Rotary Club der Stadt organisiert wird. Es gibt zahlreiche Preise und Einkaufsgutscheine zu gewinnen!

3? pro Karton, 10? für 4 Kartons.

