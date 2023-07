Vignes Vins et Randos Rue des Dormants Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 2 septembre 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

À partir du village de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, partez pour une balade pleine de surprises au cœur de l’appellation.

Au sein d’un chai ou d’une cave, découvrez les savoir-faire des vignerons, qui prendront soin de charmer vos papilles avec des dégustations savoureuses..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:00:00. 10 EUR.

Rue des Dormants

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Starting from the village of Saint-Nicolas-de-Bourgueil, take a walk full of surprises through the heart of the appellation.

In a winery or cellar, discover the know-how of the winemakers, who will take care to delight your taste buds with tasty tastings.

Partiendo del pueblo de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, dé un paseo lleno de sorpresas por el corazón de la denominación.

En una bodega o cava, descubra las habilidades de los viticultores, que se encargarán de deleitar su paladar con sabrosas degustaciones.

Vom Dorf Saint-Nicolas-de-Bourgueil aus begeben Sie sich auf einen Spaziergang voller Überraschungen im Herzen der Appellation.

Entdecken Sie in einem Weinkeller oder einer Kellerei das Know-how der Winzer, die Ihren Gaumen mit köstlichen Verkostungen verwöhnen werden.

Mise à jour le 2023-07-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE