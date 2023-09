Octobre rose Rue des Déportés La Chapelle-sur-Loire, 7 octobre 2023, La Chapelle-sur-Loire.

La Chapelle-sur-Loire,Indre-et-Loire

9H30 : Inscription pour les 2 marches solidaires de 5 et 9 km : 3€/personne

10 h : Départ des marches.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. EUR.

Rue des Déportés

La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



9:30am: Registration for the 2 solidarity walks of 5 and 9 km: 3?/person

10am: Start of walks

9.30h: Inscripción para los 2 paseos solidarios de 5 y 9 km: 3€/persona

10h: Inicio de las caminatas

9.30 Uhr: Anmeldung für die beiden Solidaritätsmärsche von 5 und 9 km: 3?/Person

10 Uhr: Start der Märsche

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE