Portes ouvertes aux Jardins d’Icare Rue des Daims Sentheim, 14 octobre 2023, Sentheim.

Sentheim,Haut-Rhin

Au programme de cette journée : visite de l’exploitation, vente de produits, exposition de courges, animations pour les enfants, buvette et petite restauration sur place..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. EUR.

Rue des Daims

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est



The day’s program includes a tour of the farm, product sales, a squash exhibition, entertainment for children, and refreshments and snacks on site.

El programa de la jornada incluye una visita a la granja, venta de productos, una exhibición de squash, animación infantil, un puesto de refrescos y un snack bar.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag: Besichtigung des Betriebs, Verkauf von Produkten, Kürbisausstellung, Animationen für Kinder, Erfrischungsstände und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme de Masevaux