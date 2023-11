MARCHÉ DE NOËL Rue des Courtils La Suze-sur-Sarthe, 3 décembre 2023, La Suze-sur-Sarthe.

La Suze-sur-Sarthe,Sarthe

Nombreux exposants – Animation La Malle à chapeaux – Maquillage – buvette et restauration. A 17 h 30 défilé de tracteurs illuminés.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue des Courtils

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire



Numerous exhibitors – La Malle à chapeaux entertainment – Face painting – refreshments and catering. At 5:30 pm illuminated tractor parade

Numerosos expositores – Animación a cargo de La Malle à chapeaux – Pintura de caras – Refrescos y comida. A las 17.30 desfile de tractores iluminados

Zahlreiche Aussteller – Animation La Malle à chapeaux – Maquillage – Getränke- und Essensstände. Um 17.30 Uhr Parade beleuchteter Traktoren

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire