FEU D’ARTIFICE – TRIAIZE Rue des Courtes Joieries Triaize, 30 juillet 2023, Triaize.

Triaize,Vendée

Feu d’artifice, dans le cadre de la fête de la Bouse et du concours international de tonte de moutons, à la tombée de la nuit..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Rue des Courtes Joieries

Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire



Fireworks, within the framework of the festival of the Dung and the international competition of shearing of sheep, at the fall of the night.

Al anochecer, fuegos artificiales en el marco de la fiesta del Bouse y del concurso internacional de esquila de ovejas.

Feuerwerk, im Rahmen des Mistfests und des internationalen Schafschurwettbewerbs, bei Einbruch der Dunkelheit.

Mise à jour le 2023-07-05 par Vendée Expansion