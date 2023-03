La Logne dans tous ses états rue des coteaux corcoué sur logne, 13 mai 2023, Corcoué-sur-Logne.

La Logne dans tous ses états Samedi 13 mai, 14h00 rue des coteaux corcoué sur logne Sortie gratuite, ouvert à tous. Inscription obligatoire.

Elle marque profondément notre paysage et nos esprits, c’est la rivière. Venez échanger avec un technicien pour découvrir ses différentes facettes et les actions qui y sont menées pour la préserver.

Les rivières et les zones humides, lorsqu’elles sont en bon état écologique, rendent de nombreux services aux sociétés humaines. En effet, le bon état d’un cours d’eau va contribuer considérablement à la biodiversité, à une meilleure épuration de l’eau et à une meilleure régulation des crues et des sécheresses, etc.

Cependant, la capacité des milieux aquatiques et humides à fournir ces services fondamentaux va dépendre de l’état de conservation de ces écosystèmes.

C’est quoi un cours d’eau en bon état Que doit-on faire pour la conserver ? Venez profiter d’une balade le long de la Logne, pour échanger avec un technicien spécialiste des cours d’eau. Vous en apprendrez plus sur les différentes facettes sur ce milieu vivant et dynamique. Ainsi que les actions qui y sont menées pour le préserver.

Lieu de RDV précisé après inscription. Inscription obligatoire, via l’AGENDA en ligne du CPIE Logne et Grand-Lieu ou par téléphone au 02 40 05 92.

Sortie animée par le CPIE Logne et Grand-Lieu.

En partenariat avec la commune de Corcoué-sur-Logne et le Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu.

rue des coteaux corcoué sur logne rue des coteaux 44650 Corcoué sur Logne Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

réserve naturelle zone humide

SBVGL / CPIE Logne et Grand-Lieu