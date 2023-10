Téléthon > Soirée poule au pot Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 8 décembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Soirée poule au pot au profit du téléthon. Organisé par l’association solidarité en pays sourdin. Le repas aura lieu dans la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles. Sur réservation à l’avance à l’Office de tourisme : 16€ comprenant le repas et une boisson. Apporter son couvert.

Infos : 02 33 61 05 69..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Rue des costils Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Poule au Pot evening in aid of the Telethon. Organized by the association solidarité en pays sourdin. The meal will be served in the Villedieu-les-Poêles village hall. Advance booking at the Tourist Office: 16? including meal and drink. Bring your own cutlery.

Information: 02 33 61 05 69.

Velada « Poule au Pot » a beneficio del Teletón. Organizada por la asociación solidarité en pays sourdin. La comida tendrá lugar en el salón del pueblo de Villedieu-les-Poêles. Reserva previa en la Oficina de Turismo: 16? incluida la comida y una bebida. Traiga sus propios cubiertos.

Información: 02 33 61 05 69.

Abend mit Hühnchen im Topf zugunsten des Telethon. Organisiert von der Association solidarité en pays sourdin. Das Essen findet im Festsaal von Villedieu-les-Poêles statt. Reservierung im Voraus im Tourismusbüro erforderlich: 16? inklusive Essen und einem Getränk. Bringen Sie Ihr Gedeck mit.

Infos: 02 33 61 05 69.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche