Bourse aux jouets et vêtements Rue des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 15 octobre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Organisé à la salle des fêtes de Villedieu. Buvette et restauration sur place. De 9h30 à 18h. Infos et réservations : 07 82 09 67 40..

2023-10-15 09:30:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Rue des costils Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Organized at the Villedieu village hall. Refreshments and catering on site. From 9:30 am to 6 pm. Information and reservations: 07 82 09 67 40.

Organizado en el ayuntamiento de Villedieu. Refrescos y catering in situ. De 9.30 a 18.00 h. Información y reservas: 07 82 09 67 40.

Organisiert in der Festhalle von Villedieu. Getränke und Speisen vor Ort. Von 9:30 bis 18:00 Uhr. Infos und Reservierungen: 07 82 09 67 40.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche