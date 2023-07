Cet évènement est passé BIANCA BEACH Rue des Corsaires Plage Richelieu Centre Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault BIANCA BEACH Rue des Corsaires Plage Richelieu Centre Agde, 1 juillet 2023, Agde. Agde,Hérault Activités nautiques : stand-up paddle, bateaux à pédales.

Restaurant, bar, transats..

Jeudi fin : . .

Rue des Corsaires

Plage Richelieu Centre

Agde 34300 Hérault Occitanie



Nautical activities: stand-up paddle, pedal boats

Restaurant, bar, deckchairs. Actividades acuáticas: stand-up paddle, hidropedales

Restaurante, bar, tumbonas. Wassersportaktivitäten: Stand-up-Paddle, Tretboote

Restaurant, Bar, Liegestühle. Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Rue des Corsaires Plage Richelieu Centre Adresse Rue des Corsaires Plage Richelieu Centre Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Rue des Corsaires Plage Richelieu Centre Agde

Rue des Corsaires Plage Richelieu Centre Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/