Concert au Batolune – La Raymonde / Dirty Old Mat Rue des Corsaires Honfleur, 20 avril 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

La Raymonde

Une contrebasse, une guitare, des harmonicas, un accordéon, deux voix et un tambourin y sévissent. Le rythme d’un trot de canasson vous invite à la cavale et au tapage de pieds comme disent nos cousins d’Amérique du Nord ! Mais la Raymonde, c’est avant tout des chansons et un regard sur la société, le monde, la vie et le temps qui file. Constitué de deux vadrouilleurs, le groupe est né pendant le « confinement », une période durant laquelle la balade étant compromise voir réprimée, les compères trépignaient d’impatience et d’envie

Dirty Old Mat

Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, punk rock et folk irlandais. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d’autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Un one man band débordant d’énergie et légèrement déjanté..

.

Rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Honfleur-Beuzeville