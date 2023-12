Concert au Batolune – Soirée Music & Joy Rue des Corsaires Honfleur, 10 février 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

L’association “Music And Joy” a le plaisir de vous présenter les “Soirées Mister Cool” : des soirées Clubbing éphémères à thème dans LA salle de concert d’Honfleur – Le Batolune ! Pour notre deuxième, le samedi 10 Février 2024, nous vous proposons une “Winter Party” sur fond de Disco / Nu-Disco – alors qui dit Winter dit soirée blanche, et dit dresscode “Blanc” pour l’occasion. Et toujours à déguster nos cocktails au shecker soft ou avec alccol. Que vous soyez tout schuss ou plutôt raquettes, venez bouger sur notre piste bleu avant d’affronter les hauts sommets ! Alors réservez vite vos billets ! Tenue correcte exigée.

L’association “Music And Joy” a le plaisir de vous présenter les “Soirées Mister Cool” : des soirées Clubbing éphémères à thème dans LA salle de concert d’Honfleur – Le Batolune ! Pour notre deuxième, le samedi 10 Février 2024, nous vous proposons une “Winter Party” sur fond de Disco / Nu-Disco – alors qui dit Winter dit soirée blanche, et dit dresscode “Blanc” pour l’occasion. Et toujours à déguster nos cocktails au shecker soft ou avec alccol. Que vous soyez tout schuss ou plutôt raquettes, venez bouger sur notre piste bleu avant d’affronter les hauts sommets ! Alors réservez vite vos billets ! Tenue correcte exigée

L’association “Music And Joy” a le plaisir de vous présenter les “Soirées Mister Cool” : des soirées Clubbing éphémères à thème dans LA salle de concert d’Honfleur – Le Batolune ! Pour notre deuxième, le samedi 10 Février 2024, nous vous proposons une “Winter Party” sur fond de Disco / Nu-Disco – alors qui dit Winter dit soirée blanche, et dit dresscode “Blanc” pour l’occasion. Et toujours à déguster nos cocktails au shecker soft ou avec alccol. Que vous soyez tout schuss ou plutôt raquettes, venez bouger sur notre piste bleu avant d’affronter les hauts sommets ! Alors réservez vite vos billets ! Tenue correcte exigée

.

Rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Honfleur-Beuzeville