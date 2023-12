Concert au Batolune – Que diable ! Rue des Corsaires Honfleur, 27 janvier 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Lorsque la poésie d’un rappeur à la voix chaude se mêle à celle d’un violon envoûtant, il n’y a plus qu’un pas de l’asphalte aux Balkans… Les textes sont profonds, incisifs et poétiques à la fois. Ils cherchent à créer un univers original et puissant. Ils utilisent de nombreux effets sur le violon pour créer un lien fort entre la musique actuelle et cet instrument « traditionnel « ..

Rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Honfleur-Beuzeville