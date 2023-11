Cet évènement est passé MARCHÉ DE NOËL Rue des Corbières Fontiès-d’Aude Catégories d’Évènement: Aude

Fontiès-d'Aude MARCHÉ DE NOËL Rue des Corbières Fontiès-d’Aude, 26 novembre 2023, Fontiès-d'Aude. Fontiès-d’Aude,Aude Créateurs, artisans, producteurs, restauration sur place, dégustation de nos cuvées..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Rue des Corbières

Fontiès-d’Aude 11800 Aude Occitanie



Designers, craftsmen, producers, on-site catering, tasting of our vintages. Diseñadores, artesanos, productores, catering in situ, degustación de nuestras cosechas. Designer, Handwerker, Produzenten, Verpflegung vor Ort, Verkostung unserer Cuvées.

